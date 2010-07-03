Новый клип Эда Ширана набрал миллион просмотров за несколько часов

Новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" набрал на YouTube больше миллиона просмотров всего за несколько часов.
В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону.
Это третий клип на треки с последнего альбома Эда Ширана. Альбом вышел в июле под названием "No.6 Collaborations Project". Все композиции в альбоме записаны вместе с другими исполнителями.
Видео: youtube.com/Ed Sheeran
19 июля лауреат премии Grammy Эд Ширан впервые выступил в России в рамках мирового турне в поддержку своей третьей студийной пластинки Divide. Концерт проходил на стадионе "Спартака" в Тушине. Эд Ширан вышел на сцену в форме сборной России по футболу.
Также Эд Ширан побывал в Парке Горького и устроил фотосессию со своей пятиметровой статуей. Инсталляцию "Привет, Эд!" установили напротив главного входа в парк.
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