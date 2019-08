Новый клип Эда Ширана набрал миллион просмотров за несколько часов

Фото: скриншот с видео youtube.com

Новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" набрал на YouTube больше миллиона просмотров всего за несколько часов.

В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону.

Это третий клип на треки с последнего альбома Эда Ширана. Альбом вышел в июле под названием "No.6 Collaborations Project". Все композиции в альбоме записаны вместе с другими исполнителями.



Видео: youtube.com/Ed Sheeran

19 июля лауреат премии Grammy Эд Ширан впервые выступил в России в рамках мирового турне в поддержку своей третьей студийной пластинки Divide. Концерт проходил на стадионе "Спартака" в Тушине. Эд Ширан вышел на сцену в форме сборной России по футболу.

Также Эд Ширан побывал в Парке Горького и устроил фотосессию со своей пятиметровой статуей. Инсталляцию "Привет, Эд!" установили напротив главного входа в парк.