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06:59

Эд Ширан спел на стадионе "Спартака" в форме сборной России

город спорт досуг концерты культура общество

06:59

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Фото: twitter.com/TeamRussia

Поп-музыкант Эд Ширан 19 июля выступил на стадионе столичного "Спартака" в Тушине.

28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России, передает "Вечерняя Москва".

"Певец Эд Ширан – в футболке сборной России. Тоже хочет быть нашим парнем", – прокомментировал эпизод Twitter сборной.


Ранее стало известно, что в столичном Парке Горького установили пятиметровую фигуру Ширана.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал снести фигуру, заявив, что архитектурный облик столицы не должен определяться промоутерами.

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город спорт досуг концерты культура общество

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