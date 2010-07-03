Милонов призвал снести фигуру Эда Ширана в Парке Горького

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Виталий Милонов призвал снести пятиметровую фигуру певца Эда Ширана у главного входа в Парк Горького. Депутат Госдумы считает, что архитектурный облик столицы не должен определяться промоутерами.

"Если он певец такой популярный, то пускай его поклонники обратятся, и когда он помрет – ему поставят памятник, а при жизни памятник у нас вообще не ставят никому. Это дурной тон", – цитирует Агентство "Москва" парламентария.

Ранее стало известно, что в центре Москвы установили пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана. "Музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России", – говорится в сообщении Парка Горького.

Гости парка смогут написать на фигуре свои пожелания музыканту на его рубашке. 19 июля Ширан даст свой первый концерт в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Уроженец Англии Эд Ширан получил известность после выхода своего дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года исполнитель закрепил успех своей второй пластинкой "X", которая была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. Песня "Thinking Out Loud" с этого диска принесла Ширану две премии Grammy в категориях "Лучшая песня года" и "Лучше сольное поп-исполнение".

