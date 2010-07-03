В Парке Горького появилась пятиметровая скульптура Эда Ширана

Фото: Агентство "Москва"/ Мобильный репортер

Пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана установили в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"В Парке Горького появилась пятиметровая фигура Эда Ширана. Музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России", – говорится в сообщении.

Гости парка смогут не только сфотографироваться на фоне новой скульптуры "Привет, Эд!", но и написать на фигуре свои пожелания музыканту. "Не забудьте хештег #приветЭд – соберем фанатскую галерею, которой он будет гордиться", – заключили в пресс-службе.

Уже в эту пятницу, 19 июля, музыкант Эд Ширан даст свой первый концерт в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Ранее британский певец получил награду в номинации "Международный успех" на церемонии Brit Awards 2019. Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки.

Британский исполнитель Эд Ширан считается одним из самых коммерчески успешных артистов современности. Популярность пришла к нему с выходом в свет сингла The A Team в 2011 году. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в популярных чартах Англии, а альбом 2017 года возглавил американский хит-парад.

За всю карьеру он четыре раза становился лауреатом Грэмми и получил столько же премий Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.

