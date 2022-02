The 1975 и другие музыканты, которых еще не видели в Москве

Одна из лучших британских групп 2010-х, самый популярный певец планеты и дедушка диско.

The 1975

The 1975 – одна из главных британских групп 2010-х, концерт которой пропускать нельзя ни в коем случае. Во-первых, The 1975 – мультижанровая команда, записывающую музыку в самых разных направлениях – от расслабляющего R&B до бодрого пост-брит-попа, так что скучать не придется. Во-вторых, фронтмен команды Мэттью Хили (сын Денис Уэлш – звезды культовой мыльной оперы "Жители Ист-Энда") – невероятно одаренный молодой человек, впрочем, раздираемый внутренними противоречиями. Пройдя огонь и воду и избавившись от наркозависимости, в 2018-м он и его коллеги записали яркую концептуальную пластинку под названием "Краткий экскурс в онлайн-отношения" (А Brief Inquiry into Online Relationships) – 15 треков о тяжелой и неказистой жизни поп-артиста в эпоху Siri. Нет никакой гарантии, что амбициозный Хили будет заниматься музыкой до конца жизни: кто знает, возможно, уже через пару лет он будет писать романы или сниматься у Тима Бертона; возможно, The 1975 приезжает к нам в первый и в последний раз.

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

30 июля, в 20:00

Билеты – от 3000 рублей

Джорджо Мородер

Маэстро Мородер – самый влиятельный электронный артист ХХ столетия, обладатель четырех "Грэмми" и трех "Оскаров" (включая награду за саундтрек к "Полуночному экспрессу"). 78-летний создатель мегахитов Донны Саммер и Blondie и человек, которому в 2010-х посвящает музыку Daft Punk (трек Giorgio by Moroder в альбоме Random Access Memories записан, что интересно, при участии самого итальянца), впервые приедет в Москву, чтобы провести крупномасштабную "дискотеку 80-х" в стенах "Крокус Сити Холла". На нее стоит пойти хотя бы для того, чтобы было что рассказать внукам, которые, не сомневайтесь, будут слушать I Feel Love и в середине ХХI века.

"Крокус Сити Холл", Красногоск, Международная улица, 20

13 мая, в 20:00

Билеты – от 3000 рублей

Alice in Chains

Одна из главных альтернативных групп Америки начала 90-х, наконец-то, приезжает в Москву. Хоть и не на пике популярности (он наблюдался довольно давно, летом 1993-го) и без бывшего вокалиста Лейна Стэйли (он умер от наркотиков в 2002-м), но в хорошей музыкальной форме. Рокеры представят отличную прошлогоднюю пластинку Rainier Fog, у которой 10 февраля есть все шансы принести Alice in Chains статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучший рок-альбом".

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

20 июня, в 20:00

Билеты – от 2800 рублей

Pale Waves

Группа из Манчестера Pale Waves, возглавляемая строгой барышней по имени Хизер Барон-Грэйси, исполняет умный и ироничный инди-поп с оглядкой на творчество The Cure и The Cranberries. Другими словами, среди многочисленных фанатов группы есть немало людей "немного за сорок", чьи дети – ровесники музыкантов. Pale Waves, которые выступят в рамках фестиваля Park Live, представят прошлогоднюю пластинку My Mind Makes Noises.

Park Live, Парк Горького, улица Крымский Вал, 9

13 июля, с 12:00

Билеты – от 3500 рублей

Эд Ширан

Наконец, самый популярный певец планеты 2010-х впервые выступит в Москве с программой хитов. Если вам кажется, что вы не знаете ни одной песни этого англичанина, вы ошибаетесь. Хотя бы раз в жизни где-то (в супермаркете или в такси) вы слышали Shape of You или Photograph, или Thinking Out Loud...

"Открытие Арена", Волоколамское шоссе, 69

19 июля, 18:30

Билеты – от 5000 рублей

