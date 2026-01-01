Форма поиска по сайту

00:28

Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на подлете к Москве в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

На месте падения обломков беспилотника уже работают сотрудники экстренных служб.

Вечером 31 декабря Собянин уже сообщал о ликвидации вражеского дрона, направлявшегося в сторону столицы.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

мэр Москвыпроисшествиягород

