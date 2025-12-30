Один человек пострадал при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО сбили и подавили 21 беспилотник в семи муниципалитетах Московской области. В результате падения одного из дронов в деревне Пагубино Волоколамского района пострадал один человек – мужчина 57 лет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Состояние подстрадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь, после чего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Системы ПВО также продолжают свою работу. Вражеские БПЛА были сбиты над территорией Рузского, Волоколамского, Одинцовского, Можайского, Наро-Фоминского округов, а также в Истре и Чехове.

Вечером 30 декабря Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, который летел в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне атаки в аэропорту Внуково были введены ограничения на использование воздушного пространства. Однако спустя некоторое время ограничения на полеты отменили в авиагавани.