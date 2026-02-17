ФСБ задержала организатора незаконной миграции из Латинской Америки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве задержан организатор незаконной миграции из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, была пресечена деятельность группы, которая помогала нелегально попадать в Россию гражданам одной из стран Латинской Америки и ряда государств ближнего зарубежья. Злоумышленники оформляли поддельные миграционные документы и фиктивно трудоустраивали иностранцев. При этом организатор, пользуясь незнанием мигрантами российских законов, присваивал их зарплату.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Обыски прошли в загородном доме, где располагались общежитие и офис фирмы. Изъяты поддельные документы, электронные носители и средства связи.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве расследует уголовное дело по статье об организации незаконной миграции организованной группой. Фигурант заключен под стражу. В отношении других участников решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в столице задержали 5 полицейских и еще 2 человек по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, они организовали нелегальную миграцию свыше 2 тысяч иностранцев, которые незаконно пребывали на территории страны. В частности, подозреваемые предоставляли мигрантам фиктивные учебные визы.