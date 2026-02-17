Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 10:08

Происшествия

ФСБ задержала организатора незаконной миграции из Латинской Америки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве задержан организатор незаконной миграции из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, была пресечена деятельность группы, которая помогала нелегально попадать в Россию гражданам одной из стран Латинской Америки и ряда государств ближнего зарубежья. Злоумышленники оформляли поддельные миграционные документы и фиктивно трудоустраивали иностранцев. При этом организатор, пользуясь незнанием мигрантами российских законов, присваивал их зарплату.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Обыски прошли в загородном доме, где располагались общежитие и офис фирмы. Изъяты поддельные документы, электронные носители и средства связи.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве расследует уголовное дело по статье об организации незаконной миграции организованной группой. Фигурант заключен под стражу. В отношении других участников решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в столице задержали 5 полицейских и еще 2 человек по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, они организовали нелегальную миграцию свыше 2 тысяч иностранцев, которые незаконно пребывали на территории страны. В частности, подозреваемые предоставляли мигрантам фиктивные учебные визы.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика