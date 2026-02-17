Министр армии США и главком силами НАТО прибыли в Женеву на переговоры

Фото: AP Photo/Rod Lamkey, Jr/AP Photo/Jon Gambrell

Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прибыли в Женеву для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники в соцсети Х.

По ее словам, они находятся там с американской делегацией.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Ожидается, что консультации состоятся в закрытом режиме, а для СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля InterContinental.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят основные вопросы, которые касаются в том числе территорий. Вместе с тем он отметил, что главой российской делегации останется помощник президента РФ Владимир Мединский.

Вместе с тем лидер США Дональд Трамп называл предстоящую встречу важным дипломатическим событием. Он указывал, что переговоры будут "простыми".

