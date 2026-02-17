Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:23

Мэр Москвы

Собянин: программу обновления остановок планируется завершить в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2026 году в Москве планируется завершить программу замены устаревших остановочных павильонов на новые, выполненные из российских комплектующих. Об этом сообщил в канале на платформе MAX Сергей Собянин.

К той задаче приступили в 2015 году. С 2018-го остановочные павильоны начал выпускать СВАРЗ, с тех пор собрано более 5,6 тысячи конструкций. При этом локализация производства в столице позволила снизить расходы на 25%.

Мэр обратил внимание, что в Москве используются разные типы остановок, как стандартные или компактные, так и многосекционные, с меньшей шириной для трамвайных платформ. Также создаются флаги для узких площадок и большие навесы возле пересадочных узлов.

Новые павильоны производят из алюминия и нержавеющей стали. Вместе с тем используются стекла из прочного триплекса, которые не образуют осколков при повреждении. Увеличенная крыша защищает пассажиров от непогоды, а лайтбоксы с расписанием и QR-кодами позволяют узнать время прибытия транспорта. При этом все остановки оформлены в едином стиле.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в столице было скорректировано более 160 маршрутов автобусов и электробусов. Размещение QR-кодов в салонах поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан. Это, в свою очередь, помогает оперативно вносить изменения для улучшения комфорта и качества поездок.

