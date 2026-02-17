17 февраля, 12:16Политика
На 3 месяца продлили арест экс-главе Курской области Смирнову
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Ленинский районный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Об этом сообщает ТАСС.
Мера пресечения по делу о получении взяток оставлена без изменений и продлена на три месяца. Экс-глава региона пробудет под стражей до 5 мая 2026 года.
Бывший губернатор Курской области и его заместитель Алексей Дедов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.
Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.
Позднее в Москву доставили других фигурантов – экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.
В отношении Смирнова также возбуждено дело о получении взятки, по которому он заключил сделку со следствием и начал давать показания.