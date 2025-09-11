Форма поиска по сайту

11 сентября, 09:11

Политика
ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов признался во взяточничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признался в получении взяток от бизнесменов за контракты на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Смирнов, по словам источника, рассказал, что получил примерно 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших работы по укреплению границы в Курской области.

Кроме того, по признательным показаниям экс-главы региона, бывший заместитель губернатора Алексей Дедов также был вовлечен в коррупционные схемы.

Обоих задержали в апреле по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Средства были выделены "Корпорации развития Курской области".

Экс-губернатор и его заместитель стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против них выдвинули обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. После этого мужчин арестовали.

Спустя некоторое время в Москву этапировали еще нескольких фигурантов дела: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

Позже против Смирнова также возбудили дело о получении взятки. Он заключил сделку со следствием и начал давать признательные показания.

