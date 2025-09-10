Суд продлил арест экс-главе Курской области Смирнову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы продлил арест экс-главе Курской области Алексею Смирнову, а также бывшему замгубернатора региона Алексею Дедову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

На судебном заседании было объявлено, что Смирнов будет содержаться под стражей до 15 декабря, а Дедов – до 16 декабря.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Смирнова по статье о получении взятки. Обвинение бывшему губернатору Курской области пока не предъявили.

Смирнова и Дедова задержали в апреле по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Средства были выделены "Корпорации развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.

Экс-губернатор и его заместители стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против них выдвинули обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. После этого мужчин арестовали. Смирнов заключил сделку со следствием и в настоящий момент дает признательные показания.

Спустя некоторое время в Москву этапировали еще нескольких фигурантов дела: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.