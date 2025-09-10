10 сентября, 16:53Происшествия
Суд продлил арест экс-главе Курской области Смирнову
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Мещанский суд Москвы продлил арест экс-главе Курской области Алексею Смирнову, а также бывшему замгубернатора региона Алексею Дедову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
На судебном заседании было объявлено, что Смирнов будет содержаться под стражей до 15 декабря, а Дедов – до 16 декабря.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Смирнова по статье о получении взятки. Обвинение бывшему губернатору Курской области пока не предъявили.
Смирнова и Дедова задержали в апреле по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Средства были выделены "Корпорации развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.
Экс-губернатор и его заместители стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.
Против них выдвинули обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. После этого мужчин арестовали. Смирнов заключил сделку со следствием и в настоящий момент дает признательные показания.
Спустя некоторое время в Москву этапировали еще нескольких фигурантов дела: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.