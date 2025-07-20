В Брянской области возбуждено дело о хищении бюджета при возведении фортификаций

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В Брянской области возбудили уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, одной из фигуранток является Светлана Афанасьева. В конце мая судом были арестованы денежные средства в пределах 20,8 миллиона рублей, которые могли поступить на ее банковские счета.

Между тем в объединенной пресс-службе судов Брянской области заявили, что дело Афанасьевой к ним еще не поступало.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Вместе с ним задержали его заместителя Алексея Дедова.

Они оба являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной. Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Сам Смирнов свою вину в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений не признал.