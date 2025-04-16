ТАСС: экс-губернатор Курской области Смирнов не признал вину в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов не признает вину в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Смирнов был задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей 16 апреля. Также с ним задержали его заместителя Алексея Дедова. Они оба являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Позже суд в Москве арестовал Смирнова на два месяца.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти субъекта общаются с правоохранителями по данному делу.