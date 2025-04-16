Главе Федерации бокса Белгорода Тебекину продлили арест по делу о создании ОПС

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почетному главе Федерации бокса Белгорода Владимиру Тебекину продлен на 3 месяца срок содержания под стражей. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Кроме того, ему и его защитникам отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на не связанную с заключением под стражей.

Уточняется, что Тебекин обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС), занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее столичный суд арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" и "Кофе Хауза" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании ОПС. Также были санкционированы аресты экс-главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора компании "Ппфин холдинг" Светланы Безруковой.

Как установили правоохранители, под руководством Якубовского Масловский, Безрукова и банкир Андрей Вдовин похитили у восьми зарубежных компаний более 126 миллионов долларов.