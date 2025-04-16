ТАСС: экс-губернатор Курской области Смирнов задержан за мошенничество

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Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело. Следствие будет добиваться ареста экс-губернатора и его бывшего зама.

В силовых структурах также уточнили, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

В декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями были арестованы гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. 28 января стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина, его замов и еще ряда компаний более 3 миллиардов рублей, которые были присвоены по контрактам на возведение оборонительных сооружений.

Позже суд взыскал с бывших руководителей курской корпорации развития более 4,1 миллиарда рублей. Иск был подан в интересах РФ с требованием взыскания денежных средств в доход государства.