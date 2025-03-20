Суд взыскал с бывших руководителей "Курской корпорации развития" свыше 4,1 млрд руб

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Ленинский районный суд города Курска взыскал с бывших руководителей курской корпорации развития более 4,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы Курской области сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также к восьми организациям. Иск был подан в интересах Российской Федерации с требованием взыскания денежных средств в доход государства.

19 марта 2025 года Ленинский районный суд рассмотрел дело в закрытом судебном заседании. Решение суда касается девяти физических лиц и восьми организаций, которые должны выплатить свыше 4,1 миллиарда рублей.

28 января стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать с предыдущего главы "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, его замов и еще ряда компаний более 3 миллиардов рублей, которые были присвоены по контрактам на возведение оборонительных сооружений.

Лукина и ряд других фигурантов дела, поместили под стражу. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что правительство Курской области поддержит иск.

