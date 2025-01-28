Хинштейн пообещал помочь взыскать более 3 млрд рублей с главы курской корпорации

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Иск Генпрокуратуры к руководителям АО "Корпорации развития Курской" области получит поддержку со стороны правительства региона, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

"Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству", – цитирует его РБК.

О соответствующем иске стало известно 28 января. Генпрокуратура потребовала взыскать с главы "Корпорации развития Курской области", его заместителей, а также ряда компаний более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены ими по контрактам по возведению оборонных сооружений в регионе.

В частности, ответчиками по иску стали гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, его бывшие и действующие заместители Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин, а также ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".

Третьими лицами заявлены Минобороны России, управление капитального строительства Курской области, "Корпорация развития Курской области" и министерство строительства региона.

Лукина задержали в декабре 2024 года. Правоохранители подозревали его в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.

После этого Хинштейн заявил о необходимости провести комплексную проверку АО "Корпорация развития Курской области". Уже тогда он подчеркивал, что региональное правительство окажет помощь в расследовании должностных и коррупционных преступлений.

