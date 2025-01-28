Генпрокуратура потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура России через суд потребовала взыскать с главы "Корпорации развития Курской области", его заместителей, а также ряда компаний более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных по контрактам по возведению оборонных сооружений в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковые материалы.

Ответчиками по иску стали гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, его бывшие и действующие заместители Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин, а также ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".

Третьими лицами заявлены Минобороны России, управление капитального строительства Курской области, "Корпорация развития Курской области", министерство строительства региона.

Согласно материалам иска, прокуратура потребовала взыскать со всех участников 3,2 миллиарда рублей, а также указала на необходимость применить обеспечительные меры по делу и арестовать имущество компаний и фигурантов.

Как указано в документе, в Курской области с октября 2022 года ввели особый режим работы органов управления, предполагающий в том числе проведение мероприятий по территориальной обороне и реализации полномочий для удовлетворения потребностей армии России. Помимо этого, режим разрешает проводить закупки местным властям без аукционов и конкурсов.

С 2022 по 2023 год из федбюджета правительству региона выделили 19,4 миллиарда рублей для возведения защитных и других сооружений. Основной распорядитель – управление капстроительства области, а генподрядчик – местная "Корпорация развития".

Как стало известно по результатам надзорных мероприятий, Лукин, Грабин и Мартьянова использовали служебное положение в личных целях. По информации правоохранителей, они, воспользовавшись режимом повышенной готовности в регионе, привлекли доверенных им лиц. В их числе оказался депутат облдумы Васильев, который подключил к сделке аффилированные с ним ООО "СИЭМИ" и ООО "КТК Сервис". С этими фирмами позже было заключено два контракта, на основании которых компании получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих средств была легализована через покупку дорогой недвижимости. Затем через экс-депутата Бессонова привлекли фирму "Электростроймонтаж", с которой заключили контракт почти на 70,3 миллиона рублей.

Кроме того, согласно иску, Мартьянова привлекла своего брата, который владеет ООО "Энерго Ресурс" и ООО "Торговый Дом Курск". Его партнером является Федоров. При совместной работе "Корпорации развития" с их компаниями заключили 14 договоров, что позволило незаконным способом получить 1,4 миллиарда рублей.

Еще одним участником схемы, по данным ГП, оказался столичный бизнесмен Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания заключила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей, указано в иске.

Фирмы организовали видимость выполнения строительных работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с компаниями-однодневками на поставку стройматериалов, говорится в документе.

Лукина задержали 20 декабря 2024 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал провести комплексную проверку АО "Корпорация развития Курской области". Он подчеркнул, что региональное правительство окажет помощь правоохранителям при расследовании должностных и коррупционных преступлений.