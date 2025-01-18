Замглавы администрации подмосковной Рузы задержана по подозрению в получении взятки

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Заместителя главы администрации городского округа Руза Московской области задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает пресс-служба ГСУ СК по региону.

"Подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что чиновница получила не менее 325 тысяч рублей. В скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру наказания.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

