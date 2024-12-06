Бывший вице-мэр Красноярска Давыдов арестован

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".

25 сентября в Луганской Народной Республике задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".