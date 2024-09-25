ТАСС: экс-главу Сочи Копайгородского задержали в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Да, на днях был задержан. Насколько знаю, представителями Следственного комитета РФ", – уточнил собеседник агентства.

При этом в правоохранительных органах агентству сообщили, что уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заммэра Сочи Олега Бурлева. Подробности в интересах следствия пока не разглашаются.

В рамках мероприятий в отношении Копайгородского были проведены обыски у главы Хостинского района Сочи, одного из бывших заместителей мэра и бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

"В рамках одного производства по материалам проведены обыски у Бурлева, Савина, Литвинца", – сказал источник.

О следственных действиях в отношении экс-главы Сочи стало известно утром 25 сентября. Журналисты писали о возможном задержании Копайгородского в зоне СВО.

Копайгородский принял решение об уходе в отставку с должности главы Сочи в мае 2024 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал его решение в связи с переходом на новое место работы. В начале сентября стало известно, что Копайгородский проходит службу в зоне проведения СВО.