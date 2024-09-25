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25 сентября, 10:12

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РИА Новости: следственные действия проводятся в отношении экс-главы Сочи Копайгородского

Следственные действия проводятся в отношении экс-главы Сочи Копайгородского – СМИ

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

В отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, отправившегося добровольцем на СВО, проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержании Копайгородского.

Другой источник агентства также подтвердил информацию.

Копайгородский принял решение об уходе в отставку с должности главы Сочи в мае 2024 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал его решение в связи с переходом на новое место работы. В начале сентября стало известно, что Копайгородский проходит службу в зоне проведения СВО.

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