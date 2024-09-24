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24 сентября, 13:47

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СК установил, что сотрудники "Телты" похитили свыше 48 млн руб при поставках в Минобороны

Сотрудники завода "Телта" похитили свыше 48 млн руб при поставках устройств связи – СК

Фото: depositphotos/irinabal18

Следователи завершили расследование дела в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Морозов, Высоков и Гришина во время реализации госконтракта по поставке устройств связи для нужд Минобороны России на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей завысили себестоимость продукции и похитили более 48 миллионов рублей, которые разделили между собой.

В связи с этим всем троим были выдвинуты обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. После ознакомления злоумышленников с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее главу компании "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в ходе расследования дела о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны России. Средства были похищены во время строительства центра управления связи, а далее их вывели через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

В настоящее время расследование дела ведется по признакам мошенничества в особо крупном размере.

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