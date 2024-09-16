СК задержал главу военного представительства Минобороны и его подчиненного

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет России задержал начальника 4 924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского. Также был задержан его подчиненный Григорий Зорин. Они подозреваются в получении крупных взяток, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили в отношении них уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, в общей сложности с 2021 по 2024 год они получили более 11 миллионов рублей.

В ходе следствия подозреваемые признали свою вину. В настоящее время СК проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям. Речь идет в том числе о хищении средств, которые были выделены для нужд государственного оборонного заказа.

Ранее военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по обвинению в получении трех взяток, не признал вину.

При аресте Тригилева аналогичное обвинение также предъявили и начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорю Титовцу. По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, Титовец и врач-терапевт Аксенова получили от троих человек взятки для установления заболеваний, которые освобождали бы от прохождения срочной службы по состоянию здоровья.