Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:49

Происшествия

СК задержал главу военного представительства Минобороны и его подчиненного

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет России задержал начальника 4 924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского. Также был задержан его подчиненный Григорий Зорин. Они подозреваются в получении крупных взяток, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили в отношении них уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, в общей сложности с 2021 по 2024 год они получили более 11 миллионов рублей.

В ходе следствия подозреваемые признали свою вину. В настоящее время СК проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям. Речь идет в том числе о хищении средств, которые были выделены для нужд государственного оборонного заказа.

Ранее военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по обвинению в получении трех взяток, не признал вину.

При аресте Тригилева аналогичное обвинение также предъявили и начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорю Титовцу. По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, Титовец и врач-терапевт Аксенова получили от троих человек взятки для установления заболеваний, которые освобождали бы от прохождения срочной службы по состоянию здоровья.

Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика