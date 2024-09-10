Военком Преображенского района Москвы не признал вину в получении взятки

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Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по обвинению в получении трех взяток за освобождение от службы по призыву, не признал вину. Об этом заявил адвоката военкома Дмитрий Чуков, передает ТАСС.

По словам юриста, военком отказался выражать отношение к обвинению, воспользовавшись статьей 51 статьей Конституции РФ "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом".

Кроме того, Чуков опроверг сообщения СМИ о наличии у Тригилева дорогостоящей недвижимости.

"У него есть одна квартира в Москве, в которой он до ареста проживал с женой. Он получил эту жилплощадь от государства за выслугу лет", – пояснил адвокат.

Он также подчеркнул, что у военкома в данный момент недействителен загранпаспорт, о котором также писали в СМИ, добавив, что Тригилев является секретоносителем и невыездным до 2026 года.

При аресте Тригилева аналогичное обвинение также предъявили и начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорю Титовцу. По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, Титовец и врач-терапевт Аксенова в составе организованной группы при посредничестве Семеновой получили от троих человек деньги.

Взятки, по версии правоохранителей, были нужны для установления заболеваний, которые освобождали бы от прохождения срочной службы по состоянию здоровья. Тригилев и Титовец были арестован в июле 2024 года, в заключении они пробудут до 13 сентября.

При этом на одном из судебных заседаний Тригилев сообщил, что собирается участвовать в специальной военной операции и просил смягчить ему меру пресечения. Он также просил суд избрать ему домашний арест или запрет определенных действий из-за предстоящего операционного вмешательства.