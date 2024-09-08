Суд отправил в колонию бывшего военного по делу о хищении земель Минобороны

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Военный суд отправил в колонию на три года пяти месяцам бывшего военного Сергея Бородина, который является одним из фигурантов дела о хищении земель Минобороны общей стоимостью более 940 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей. Бородина признали виновным в мошенничестве. Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменения, а апелляционная жалоба защитника отклонена.

Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Его дело выделили в отдельное производство. Потерпевшей стороной признано министерство обороны. Всего фигурантами дела являются около 10 человек.

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

