08 сентября, 09:34Происшествия
Суд отправил в колонию бывшего военного по делу о хищении земель Минобороны
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Военный суд отправил в колонию на три года пяти месяцам бывшего военного Сергея Бородина, который является одним из фигурантов дела о хищении земель Минобороны общей стоимостью более 940 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Кроме того, суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей. Бородина признали виновным в мошенничестве. Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменения, а апелляционная жалоба защитника отклонена.
Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Его дело выделили в отдельное производство. Потерпевшей стороной признано министерство обороны. Всего фигурантами дела являются около 10 человек.
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.
В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.