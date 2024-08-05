ТАСС: экс-замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО

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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов просит смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, так как все его характеристики со службы исключительно положительные. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Бывший замминистра обороны также обратил внимание, что у него есть постоянное место жительства, прочные социальные связи и малые дети на иждивении. Иванов указывает, что у него есть награды и благодарности, в том числе от государства, а также он является участником боевых действий.

Помимо прочего, экс-замминистра обороны утверждает, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Однако свою вину он не признал.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.