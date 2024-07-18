Военный суд продлил арест обвиняемого в коррупции Шамарина

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Военный суд в закрытом режиме удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока ареста бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину до 21 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Генерал обвиняется в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей. Его защита просила суд о смягчении меры пресечения. Ожидается, что адвокаты обжалуют продление меры пресечения.

Шамарин был арестован 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следователей, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за общее покровительство. Полученными миллионами рублей Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Свою вину генерал не признает. Адвокат обвиняемого уточнил, что уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были ранее осуждены за мошенничество.

