Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей

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Заместитель начальника Генштаба России Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По информации следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России, а также за общее покровительство.

Полученными 36 миллионами рублей заместитель начальника распорядился по своему усмотрению, говорится в сообщении.

В результате на Шамарина завели уголовное дело. При этом, как сообщили в ведомстве, Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности и отправили в СИЗО.

Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере 23 мая. О его аресте ходатайствовали следователи. По статье о получении особо крупной взятки Шамарину может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В связи с выдвинутым обвинением следствие арестовало недвижимость, активы и банковские счета Шамарина.

