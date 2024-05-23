23 мая, 13:38Политика
Следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость замначальника Генштаба
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета начальника главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Решение военного суда об аресте генерала еще не вступило в силу, его можно обжаловать.
Максимальное наказание по вменяемой заместителю начальника статье составляет 15 лет тюремного заключения со штрафом. Согласно составу преступления, сумма взятки была как минимум 1 миллион рублей.
23 мая стало известно об аресте Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В этот же день по подозрению в получении взятки был задержан заместитель начальника подмосковного управления ФСИН России Владимир Талаев.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией проводится во всех ведомствах, поэтому ни о какой кампанейщине речи не идет. Он уточнил, что пока не может раскрыть детали задержаний, так как не имеет на это полномочий.
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