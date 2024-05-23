РИА Новости: сожительница замглавы МО Иванова переоформила автомобили на других владельцев

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взяточничестве, на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных.

Речь идет о телеведущей Марии Китаевой, с которой, по словам адвоката, Иванов "делит общее хозяйство и живет одной семьей". В декларациях о доходах Китаевой в собственности был указан автомобиль MINI Cooper S.

По данным ГИБДД, она владела им больше 20 лет, однако 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник. По данным сервиса Avtoface, страховой полис теперь оформлен на другого человека.

В открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Недавно на одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже машины. По данным ГИБДД, баз "Авто.ру" и Avtoface, с 14 мая у иномарки также новый владелец.

До этого сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод. Речь идет о Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса. Эти машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако уже 17 февраля 2023 года у автомобилей сменился владелец.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину замминистра обороны РФ не признал.

По информации следователей, Иванов вступил в заговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Также, как рассказал адвокат Мусаев, сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

