Адвокат Мусаев рассказал об аресте имущества по делу замглавы МО Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

По делу заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей – на счетах его родителей. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Мурад Мусаев.

Он отметил, что счета родителей арестованы в том числе на банковских картах.

"Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения", – уточнил Мусаев.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину замминистра обороны РФ не признал.

По информации следователей, Иванов вступил в заговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Позже столичный суд арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня 2024 года. Также в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Также, как рассказал адвокат Мусаев, сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.