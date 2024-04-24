Замминистра обороны РФ Иванов отрицает вину в получении взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев.

По его словам, факт передачи денег или какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в деле.

"Вменяемая сумма – свыше 1 миллиона рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ", – опроверг Балуев данные о том, что обвинение Иванова связано со строительными контрактами военного ведомства.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Минобороны РФ. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, Иванова отправят в СИЗО "Лефортово".

Следователи уверены, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина.

Позже СМИ сообщили, что замглавы Минобороны РФ также вменяют вину по делу о госизмене. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи, заявил, что ему об этом ничего не известно.

