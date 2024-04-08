Осужденная за взятку экс-министр культуры Крыма хочет отправиться на CВО

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Бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, написала заявление на службу в зоне спецоперации. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов.

"На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Ариной Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО", – приводит его слова РИА Новости.

Новосельская подала заявление на службу уже 3 месяца назад. Экс-чиновница выразила надежду, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.

Экс-главу Минкультуры Крыма арестовали в ноябре 2021 года. Согласно данным следствия, в 2018 году она получила от ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, однако здание так и не было введено в эксплуатацию. Новосельскую приговорили к 10 годам тюремного заключения.

До этого стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный по делу о получении взяток не будет отбывать наказание, так как отправится в зону спецоперации.