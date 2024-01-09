Два офицера ФСБ признали факт получения 20 млн рублей от настоятеля храма в Москве

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Два арестованных полковника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов призвали вину в получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, однако не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Военное следствие уже предъявило им обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Однако, сообщается в документе, они не согласились с квалификацией, вменяемой им статьей УК РФ.

"Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Из фабулы вменяемого двум полковникам второй службы ФСБ России преступления следует, что с марта по октябрь прошлого года Карманов и Лобанов получили от настоятеля римско-католического храма на Малой Лубянке почти 20 миллионов рублей. Мужчины пообещали ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде.

Днем ранее стало известно, что троих офицеров управления "М" ФСБ РФ обвинили в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Дело было заведено в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Последнему также предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

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