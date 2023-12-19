Самарского генерала МЧС Бойко арестовали по делу о взятках

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Басманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко и других фигурантов дела о коррупции, сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Кроме Бойко, решение о заключении под стражу было принято в отношении руководителей коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник. Всех троих арестовали на 1 месяц 28 суток, до 15 февраля 2024 года.

Бойко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Гущин и Тютюнник – в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее сообщалось о задержании Олега Бойко. Уточнялось, что уголовным делом занимается Следственный комитет РФ.

По версии следствия, долгое время генерал покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от них взятки в размере свыше 25 миллионов рублей.

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