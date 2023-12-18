Начальника ГУ МЧС по Самарской области задержали по подозрению в коррупции – СМИ

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Сотрудники органов внутренних дел задержали по подозрению в коррупции начальника главного управления МЧС РФ по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

"Сейчас с ним проводятся следственные действия. Подозрение в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством", – объяснил представитель силового ведомства.

Уточняется, что уголовным делом занимается Следственный комитет РФ. Обвинение Бойко пока не предъявлено, однако в его доме уже идут обыски, подчеркнул собеседник агентства.

По данным ТАСС, начальнику регионального управления МЧС 56 лет. В структурах министерства он служит с 1998 года. На текущую должность его назначили 14 марта 2014 года.

Ранее стало известно, что бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. По данным следственных органов, в 2022 году он получил через посредника три взятки на 5,8 миллиона рублей от лиц, специализирующихся на импорте товаров в Россию.

По информации председателя СК РФ Александра Бастрыкина, за 9 месяцев 2023 года предстали перед судом почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. От общего числа направленных в суд уголовных материалов по коррупции дела о взяточничестве составляют 67%. На втором месте находятся дела о мошенничестве – 13%.

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