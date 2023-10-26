Экс-сотрудника ФСБ Сенина заочно приговорили к 9 годам за взятку Захарченко

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Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин получил 9 лет колонии строгого режима за посредничество в даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Слушание состоялось в 235-м гарнизонном военном суде. В связи с тем, что Сенин находится в международном розыске, приговор ему был вынесен заочно.

В 2016 году экс-полковника Захарченко обвинили за получение двух взяток. По информации следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же – 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Кроме того, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Уже в сентябре 2016-го арест Захарченко вызвал широкий резонанс, так как при обыске у него нашли около 8,5 миллиарда рублей.

В предъявленных мужчине преступных эпизодах эта сумма не указывается. Однако имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка 9 миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в коррупции и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Ему также был назначен штраф.

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