Суд конфисковал имущество близких полковника Захарченко на 484 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Средства близких полковника МВД Дмитрия Захарченко обратят в пользу государства, это почти 484 миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

Никулинский районный суд столицы частично удовлетворил очередной иск Генпрокуратуры. Соответчиками по иску стал близкий круг лиц, через которых Захарченко хотел скрыть доходы.

"Исковое заявление Генеральной прокуратуры России удовлетворить частично", – огласила решение судья Наталья Самороковская.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, во время проверок силовики нашли у Захарченко незафиксированное по предыдущему иску имущество. Это ценные облигации, недвижимость, счета, ювелирные изделия.

В частности, прокуратура намерена изъять у жены полковника Марины Семыниной 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму 208,8 тысячи долларов и 6 миллионов рублей на счете в ВТБ. У родственницы третьей супруги Захарченко Анастасии Пестриковой на счетах оказались 343 тысячи долларов.

В 2017 году Никулинский суд Москвы обратил в пользу государства имущество семьи Захарченко почти на 9 миллиардов рублей. 11 марта Гагаринский суд удовлетворил иск об изъятии в доход государства имущества на 380 миллионов рублей. Оно принадлежало фигуранту уголовного дела Дмитрию Сенину и его близким. Ответчики и их представители в своих выступлениях просили отклонить иск.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлили до 24 июня.