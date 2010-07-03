Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июня

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко продлили арест до 24 июня. Решение принял Пресненский суд столицы, передает ТАСС.

В ходе заседания Захарченко попросил не удовлетворять ходатайство государственного обвинителя.

"Наденьте мне хоть два браслета, хоть на шею, я буду ходить в суд. Я надеюсь, что все те лица, которые виновны в том, что я нахожусь тут, понесут заслуженное наказание", – сказал обвиняемый.

Судебные прения, где гособвинитель огласит срок наказания, который считает справедливым для Захарченко, состоятся 13 апреля.

20 марта стало известно, что Никулинский суд столицы не прекратил производство по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ к Захарченко об обращении в доход государства имущества и активов почти на 500 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд удовлетворил аналогичные ходатайства следствия в отношении совладельца "Интерпрогрессбанка" (ИПБ) Бориса Ушеровича и бизнесмена Ивана Станкевича. Их обвиняют в даче особо крупной взятки. По этому делу в РФ заключены под стражу совладелец "Группы компаний 1520" и совладелец ИПБ Валерий Маркелов, экс-адвокат Виктор Белевцов (по версии следствия, он является доверенным лицом Захарченко), которому вменяется посредничество взяточничеству.

Следствие заявляло, что Маркелов, Ушерович, Моторин и Станкевич с ноября 2007 года по август 2016 года передали Захарченко более двух миллиардов рублей взятки. Полковник получал деньги ежемесячно по 150 тысяч долларов. С 2016 года он находится под стражей и отрицает вину.