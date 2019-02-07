Активы на полмиллиарда рублей нашли у Захарченко

У полковника Дмитрия Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в суд будет направлен новый иск.
"Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск к ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда рублей, более точно – это 484 миллионов рублей", – сказал он, передает РИА Новости.
Полковника Захарченко обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
В декабре 2018 года суд продлил до 14 марта 2019 года домашний арест отцу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору и советнику председателя правления "ББР-Банка" Владимиру Корьевкину, которые также проходят фигурантами по этому делу.
Ранее по делу полковника был также задержан бизнесмен Валерий Маркелов. По версии следствия, с 2007 года по 2016 год он с тремя соучастниками дал Захарченко взятку за общее покровительство в размере более двух миллиардов рублей.
Дмитрий Захарченко был уволен со службы в органах внутренних дел РФ в конце сентября 2016 года по результатам служебной проверки. В том же месяце произошло его задержание, вызвавшее широкий резонанс.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.