Активы на полмиллиарда рублей нашли у Захарченко

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У полковника Дмитрия Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в суд будет направлен новый иск.

"Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск к ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда рублей, более точно – это 484 миллионов рублей", – сказал он, передает РИА Новости.

Полковника Захарченко обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

В декабре 2018 года суд продлил до 14 марта 2019 года домашний арест отцу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору и советнику председателя правления "ББР-Банка" Владимиру Корьевкину, которые также проходят фигурантами по этому делу.

Ранее по делу полковника был также задержан бизнесмен Валерий Маркелов. По версии следствия, с 2007 года по 2016 год он с тремя соучастниками дал Захарченко взятку за общее покровительство в размере более двух миллиардов рублей.

Дмитрий Захарченко был уволен со службы в органах внутренних дел РФ в конце сентября 2016 года по результатам служебной проверки. В том же месяце произошло его задержание, вызвавшее широкий резонанс.