Депутат Матвейчев: примерно 70% релокантов уже вернулись в Россию

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Большая часть россиян, покинувших страну после начала спецоперации на Украине, уже вернулась на родину, разочаровавшись в жизни за границей. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По его данным, доля тех, кто принял решение вернуться в Россию, близка к 70%. Основными причинами обратной миграции парламентарий назвал бытовые и бюрократические сложности, отсутствие безопасности и привычного сервиса, финансовые трудности, а также разочарование в западном образе жизни.

"Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: "Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами". Большая часть уже вернулась – процентов 70. Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо", – приводит RT слова Матвейчева.

Ранее Минюст России запустил публичный реестр граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения назначенного им наказания. В список уже включили 12 человек.

В реестре указаны ФИО граждан, даты и места их рождения, ИНН и СНИЛС. Также опубликованы основания и даты решений о введении временных ограничительных мер. Список находится в открытом доступе.

В Минюсте объяснили, что новый реестр должен повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний. Закон затронет людей, которые скрываются за рубежом от исполнения вступивших в силу судебных решений, но продолжают пользоваться правовыми институтами России.

