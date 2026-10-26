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NZ: круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом во время выхода из порта на севере ФРГ

Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом во время выхода из порта на севере Германии

Фото: youtube.com/CruiseOfficerAlex

Круизное судно Mein Schiff 3 столкнулось с контейнеровозом во время выхода из порта Бремерхафен на севере Германии. Об этом сообщила газета Nordsee-Zeitung (NZ).

В СМИ отметили, что у контейнеровоза повреждена обшивка борта: длина пробоины составляет около 10 метров. По предварительной информации, причиной происшествия могли стать сильные порывы ветра, которые помешали круизному лайнеру маневрировать.

Данных о возможных пострадавших пока нет. При этом пассажиры, находившиеся на борту Mein Schiff 3, пребывают в состоянии шока. Точные причины и обстоятельства случившегося тоже устанавливаются.

Ранее стало известно, что паром с 279 пассажирами перевернулся в море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Судно компании Filo Denizcilik начало тонуть в 2–2,5 километра от берега города Гирне. Капитан доложил, что паром набирает воду. Спустя время он перевернулся.

Около 100 спасенных пассажиров доставили в порт Гирне, их должны были госпитализировать.

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