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13 октября, 16:54

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NTK: выпавшую за борт пассажирку круизного лайнера из Сальвадора спасли спустя 20 часов

Выпавшую за борт пассажирку круизного лайнера из Сальвадора спасли спустя 20 часов

Фото: 123RF.com/valio84sl

Женщину из Сальвадора, которая выпала за борт круизного судна, спасли через 20 часов. Все это время она провела в открытом море, сообщает Need to Know (NTK).

Пассажирка оказалась за бортом примерно в 130 километрах к юго-западу от греческого острова Закинф. Как только о пропаже человека стало известно, береговая охрана развернула масштабные поиски.

К спасательной операции привлекли патрульные и спасательные катера, вертолет Super Puma военно-воздушных сил Греции и проходившие в этом районе суда. В итоге найти женщину смог экипаж грузового судна MSC ROSSELLA III. Она находилась внутри спасательного круга и была в сознании. Обнаружить пассажирку помог мигающий огонь на круге.

Женщину подняли на борт спасательного судна и оказали ей первую помощь. Затем ее доставили в порт Катаколо, а после – в больницу города Пиргос для наблюдения.

Как отметил представитель береговой охраны, пассажирка рассказала, что специально прыгнула в воду, так как хотела сойти на берег. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который упал в холодное море. Мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном. Решив разбежаться и прокатиться по льду у края набережной, он потерял равновесие и оказался в ледяной воде. Благодаря слаженным и быстрым действиям мальчика удалось спасти. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в ближайший отель.

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