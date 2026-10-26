Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 26 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в первый день недели, 26 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 9 до 14 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Золотая осень завершится в Москве во вторник, 27 октября. В столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Кроме того, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с грядой дождевых туч.