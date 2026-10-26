Спасенных тюленят перевели в павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Двоих спасенных детенышей ларги (пестрого тюленя. – Прим. ред.) – самца Зайчика и самку Зину – перевели в павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зайчика обнаружили 14 марта в заливе Петра Великого. При осмотре специалисты реабилитационного центра "Тюлень" выявили у него врожденную патологию костей черепа.

Спустя несколько недель в эту же организацию поступила самка. У нее диагностировали острое отравление краской, которой покрывают лодки, – оно привело к нарушениям в работе печени, сердца и дыхательной системы. Позже у Зины выявили тяжелую пневмонию: было поражено более 80% легких.

Оба животных прошли курс лечения в ветеринарном корпусе Московского зоопарка. Зина получала антибиотики, ей трижды в день проводили ингаляции. Зайчику также назначили терапию в связи с пневмонией.

"Сейчас, спустя несколько месяцев лечения, мы можем давать осторожные прогнозы. Критический период у Зины пройден, сейчас она восстанавливается и набирает вес", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, самка, скорее всего, будет мельче и слабее здоровых сородичей. Сейчас Зина весит 37 килограммов и трижды в день, за исключением разгрузочного дня, получает по килограмму разнообразной рыбы во время показательных кормлений.

Состояние Зайчика стабильное, он охотно ест и весит 32 килограмма. Патологию самца невозможно исправить даже при помощи операции, и по мере роста его состояние может ухудшиться.

В конце лета после восстановления тюленят перевели в пятый бассейн павильона "Ластоногие", где их уже могут видеть посетители. В одном бассейне с ними поселилась ларга Таня.

Акулова отметила, что Зайчик и Зина неплохо поладили с новой соседкой. После переезда и адаптации тюленята начали участвовать в ветеринарных тренингах, которые проводят во время показательных кормлений.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ у Южного розария можно увидеть фотовыставку, посвященную спасению краснокнижных тюленят в Калининградской области. Там представлены кадры, сделанные на разных этапах восстановления животных. С 1 ноября экспозицию смогут увидеть и посетители Таганского парка.