Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:27

Общество

Спасенных тюленят перевели в павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Двоих спасенных детенышей ларги (пестрого тюленя. – Прим. ред.) – самца Зайчика и самку Зину – перевели в павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зайчика обнаружили 14 марта в заливе Петра Великого. При осмотре специалисты реабилитационного центра "Тюлень" выявили у него врожденную патологию костей черепа.

Спустя несколько недель в эту же организацию поступила самка. У нее диагностировали острое отравление краской, которой покрывают лодки, – оно привело к нарушениям в работе печени, сердца и дыхательной системы. Позже у Зины выявили тяжелую пневмонию: было поражено более 80% легких.

Оба животных прошли курс лечения в ветеринарном корпусе Московского зоопарка. Зина получала антибиотики, ей трижды в день проводили ингаляции. Зайчику также назначили терапию в связи с пневмонией.

"Сейчас, спустя несколько месяцев лечения, мы можем давать осторожные прогнозы. Критический период у Зины пройден, сейчас она восстанавливается и набирает вес", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, самка, скорее всего, будет мельче и слабее здоровых сородичей. Сейчас Зина весит 37 килограммов и трижды в день, за исключением разгрузочного дня, получает по килограмму разнообразной рыбы во время показательных кормлений.

Состояние Зайчика стабильное, он охотно ест и весит 32 килограмма. Патологию самца невозможно исправить даже при помощи операции, и по мере роста его состояние может ухудшиться.

В конце лета после восстановления тюленят перевели в пятый бассейн павильона "Ластоногие", где их уже могут видеть посетители. В одном бассейне с ними поселилась ларга Таня.

Акулова отметила, что Зайчик и Зина неплохо поладили с новой соседкой. После переезда и адаптации тюленята начали участвовать в ветеринарных тренингах, которые проводят во время показательных кормлений.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ у Южного розария можно увидеть фотовыставку, посвященную спасению краснокнижных тюленят в Калининградской области. Там представлены кадры, сделанные на разных этапах восстановления животных. С 1 ноября экспозицию смогут увидеть и посетители Таганского парка.

Читайте также


животныеобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика