СК РФ подтвердил задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области по делу о взятках

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Начальника главного управления МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации задержали по делу о взятках. В их отношении было возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ.

По информации следователей, начальник главка регионального ведомства получил взятки в размере более 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ по организации пожарной безопасности.

Ведомство уточнило, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее СМИ сообщили о задержании Олега Бойко. Источники подчеркнули, что уголовным делом занимается Следственный комитет РФ. Обвинение Бойко пока не предъявлено, однако в его доме уже идут обыски, писали СМИ.

До этого стало известно, что бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. По данным следственных органов, в 2022 году он получил через посредника три взятки на 5,8 миллиона рублей от лиц, специализирующихся на импорте товаров в Россию.

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