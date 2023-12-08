Генерала ФТС Мурышова обвинили в получении взяток на сумму более 10 млн рублей

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Бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По версии следствия, в 2022 году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки на 5,8 миллиона рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию. Взамен он пообещал содействие в перемещении товаров через таможенную границу.

Еще одну взятку в размере 4,4 миллиона рублей Мырышов получил через Окорокова и Дмитрий Нестеренко.

Мурышова и его двух посредников арестовали по делу о взятке в особо крупном размере в декабре прошлого года. В чем конкретно они обвиняются, не сообщалось. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее Бастрыкин сообщил, что почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев этого года. По его словам, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений. Так, от общего числа направленных в суд уголовных материалов по коррупции дела о взяточничестве составляют 67%. На втором месте находятся дела о мошенничестве – 13%.

Глава ведомства отметил, что среди расследованных – 118 уголовных дел было возбуждено в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ. В рамках расследования устанавливаются в том числе и обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений, а также вносятся представления об их устранении.